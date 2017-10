VIDEO. Britse bevrijders herdacht in Zandhoven: "Help, wij zijn Tommy's"

Zandhoven - Op de begraafplaats van Viersel en onder de brug van het Albertkanaal werd woensdag de heldendood van de Britse bevrijders Thursby en Bird passend herdacht.

Ron Mc Caffery (75) was speciaal vanuit Groot-Brittannië gekomen. Antwerpen en Herentals waren al bevrijd toen op 9 september 1944 korporaal Thursby (25) en soldaat Bird (24) sneuvelden aan de brug van het Albertkanaal.

Leo Van Dyck kon de Vriendenclub Para-Commando Regionale Antwerpen bewegen om haar schouders onder de herdenking te zetten. De harmonie Sint-Amelberga zorgde gisteren weer voor muzikale ondersteuning.

Normaal vindt de herdenking rond 9 september plaats, maar omdat de gemeente in de aanloop naar Wapenstilstand een tentoonstelling rond de Groote Oorlog plant in de kerk van Viersel op 28 en 29 oktober en op 1 november (zie kader), werd de ceremonie nu een maand verlaat. Zo konden beide activiteiten op één infoflyer naar de inwoners verspreid worden.

“Ze verdienen het, want die soldaten zijn een gruweldood gestorven”, vertelt Bea Thijs. “Mijn broers René (84) en Sjarel (86) hebben hen nog horen roepen om hulp. Ze waren niet op slag dood. Help, we are Tommy’s, schreeuwden ze, waarmee ze wilden aangeven dat ze Britse bevrijders waren. Maar niemand van de omwonenden durfde naar buiten komen, want er lag een Duitse schutter op de brug.”