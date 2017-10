Zandhoven - Veel fietsers die toevallig in het centrum van Zandhoven passeerden met het zonnig weer, stopten spontaan in de afgesloten Dokter August Sniedersstraat. Vin'Otaire had er voor zijn openflessendagen een 20-tal oldtimers te gast. De wijn- en bubbelsproeverij in combinatie met het bewonderen van blinkende oude bolides werd gesmaakt door het talrijke publiek. Dankzij de zon, konden de cabriorijders extra genieten.