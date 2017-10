KFC Heidebloem heeft nieuwe veldverlichting

Zandhoven - KFC Heidebloem uit Pulderbos heeft nieuwe veldverlichting gekocht. De gemeente staat borg voor de lening.

Vierdeprovincialer Pulderbos heeft al langer goede banden met K. Lierse SK uit eerste klasse B. Afgelopen zomer speelde Lierse op Pulderbos nog een vriendschappelijke wedstrijd tegen Waregem. De beloften van Lierse spelen op maandagavond hun matchen in Pulderbos. Daarom is er nu betere veldverlichting nodig. Die investering kan worden terugverdiend via het contract dat De Heidebloem met Lierse heeft.

Tijdens de gemeenteraadszitting werd goedgekeurd dat de gemeente borg zal staan voor de 35.000 euro die De Heidebloem geleend heeft bij de bank voor de verlichting. “Wanneer iemand borg staat, zijn de voorwaarden om te lenen gunstiger”, legt burgemeester Van Hove (CD&V) uit.

Pieter Helsen (N-VA) vindt het positief dat de gemeente onze sportclubs steunt. “Maar waarom wordt dat punt nu pas op de agenda geplaatst?”, vroeg hij. Nieuw gemeenteraadslid Jordi De Vlam (Groen) wou weten of de mogelijkheid voor ledverlichting onderzocht werd. “Dat is 60% zuiniger, met minder lichtvervuiling voor de omgeving en een terugverdientijd van vier jaar.”

Maar blijkbaar brandt zo'n voetbalveldverlichting zo weinig dat die terugverdientijd voor ledveldverlichting veel langer dan vier jaar is.

(kma)