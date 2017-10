Twee nieuwe raadsleden leggen eed af

Zandhoven - Tijdens de zitting donderdagavond legden twee nieuwe gemeenteraadsleden de eed af. Het gaat om Betty Bossaerts (CD&V) en Jordi De Vlam (Groen).

Betty Bossaerts (57) uit Massenhoven volgt Joke Hellemans op. Die laatste verhuisde naar Zoersel. Bossaerts is tuinbouwster en was eerste opvolgster voor Hellemans. “Ik wil me vooral inzetten voor het algemeen belang van Massenhoven”, vertelt ze. Betty nam ontslag als werkend lid van de OCMW-raad. Daar wordt zij opgevolgd door Guy Janssens.

Jordi De Vlam (24) uit Zandhoven legde de eed af voor Groen. Hij volgt de overleden Leo Rens op. Jordi wordt zo het jongste raadslid. Hij toonde zich donderdag meteen actief en legde dezelfde accenten als zijn voorganger.

De Vlam is net afgestudeerd als master in stedenbouw en ruimtelijke planning. Hij wil zijn expertise in ruimtelijke kwesties nu inzetten voor Zandhoven. “Enkel een consequent beleid zet aan tot verandering. Bijvoorbeeld strenger optreden bij betwiste milieuvergunningsaanvragen of door het aanleggen van nieuwe fietspaden. Ik wil deze kans om bij te dragen tot een groene en leefbare toekomst voor Zandhoven met beide handen grijpen.”