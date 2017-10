Pol Spelmans exposeert in Hooidonk

Zandhoven - Vrijdag 13 oktober opent een kunstexpo in Zorgverblijf Hooidonk. Pol Spelmans stelt er zijn schilderijen en etsen tentoon.

"Het is een bewuste keuze om kunst te tonen op plaatsen waar kwetsbare mensen verblijven", zegt de kunstenaar. "Zij hebben immers vaak niet (meer) de mogelijkheid om zich te verplaatsen naar kunstgalerijen of musea. Het zorgverblijf Hooidonk stelt zijn brede wandelgangen - die rolstoeltoegankelijk zijn - ter beschikking om kunstwerken op te hangen. En iedereen, ook buitenstaanders, is welkom. Met mijn schilderijen en etsen toon ik de toeschouwer een wereld van nostalgische fantasie en magisch realisme. Een uitzondering hierop zijn de portretjes van vluchtelingenkinderen die je confronterend in de ogen kijken."

Spelmans volgde kunstopleidingen in o.m. aan de academies van Leuven en Mechelen. Meer details en een overzicht van zijn werk, vind je op de website www.polspelmans.exto.be