Willem Vermandere treedt op in Sint-Amelbergakerk

Zandhoven - De Landelijke Gilde van Zandhoven organiseert vrijdag 10 november om 20u in de Sint-Amelbergakerk een optreden van Willem Vermandere.

Willem Vermandere is zanger, beeldhouwer, schilder , filosoof en schrijver. Hij woont in Steenkerke bij Veurne. Vanaf de jaren ’60 verwierf hij bekendheid dankzij zijn liedjes over de dingen des levens, de Westhoek en de verschrikkingen van de grote oorlog.

Aanvankelijk gezongen in zijn West-Vlaamse dialect, later in een Nederlands met een zwaar Westvlaamse tongval. Liedjes als ‘Lat mie mor lopen’ , ‘Als ik zing’ , ‘Blanche en zijn peird’ en ‘Bange blankeman’ zijn ondertussen deel geworden van het Vlaamse culturele erfgoed.

Het optreden in de Sint Amelbergakerk op de vooravond van 11 november staat in het teken van de herdenking van de Groote Oorlog.

Inkomkaarten van 25 euro en 20 euro hebben voorbehouden genummerde plaatsen en hebben zicht op het volledige podium.

Inkomkaarten van 15 euro zijn niet voorbehouden zitplaatsen in de zijbeuken, waarvan sommige slechts gedeeltelijk het podium zien. Er hangen in de zijbeuken wel televisieschermen. Deuren zijn open vanaf 19u. De eerst aanwezigen kunnen in de zijbeuken zelf hun plaats kiezen.

Kaarten in voorverkoop zijn te bestellen via luc1.verelst@telenet.be of 0474-75.84.95 of kunnen na telefonische afspraak afgehaald worden in Amelbergastraat 76 in Zandhoven.