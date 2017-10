Adea (5) en haar ouders naar Mexico vertrokken voor behandeling, zondag benefiet

Adea is zondag vertrokken voor behandeling van haar hersenstamtumor in Mexico. Foto: Help Adea Conquer DIPG

Wijnegem / Lier - Adea (5) uit Lier is zondag naar Mexico vertrokken voor de behandeling van haar hersenstamtumor. De collega's van Adea's mama Sarah organiseren zondag een benefiet in Wijnegem.

In drie weken tijd stortte de wereld van Adea's ouders in. Haar ene oogje dat wat kleiner was, bleek een symptoom te zijn van de zeldzame hersenstamtumor DIPG. Belgische artsen kunnen niets meer voor haar doen, alleen een dure behandeling van 150.000 euro in Mexico geeft Adea nog hoop.

De ouders zegden hun huurwoning op en vertrokken de voorbije zondag met Adea en haar jonger broertje Agon naar Mexico. Via-via vonden ze een appartement dichtbij het ziekenhuis dat ze tijdelijk kunnen huren.

De collega's van Adea's mama Sarah, die bij Ter Beke Pluma in Wommelgem werkt, laten er geen gras over groeien en organiseren zondag 15 oktober tussen 14 en 19u de benefiet Help Adea Conquer DIPG in het Annuntia Instituut op de Turnhoutsebaan 430A in Wijnegem.

“Niets doen is geen optie”, zegt Viktoria Arnahoutova. “Sarah en haar gezin vertrekken voorlopig voor vier maanden. De tumor van Adea is erg agressief. Ik had haar een week niet gezien en schrok zondag hoe snel ze achteruit gaat. Zelfstandig stappen lukt al niet meer. Ook haar lieve lach, waarvoor ze bekend staat, is Adea kwijt. Praten gaat moeizamer. Sarah vertelt dat een zijde van Adea's beentje en voetje altijd koud aanvoelt omdat de spieren er niet meer werken. Er valt geen tijd te verliezen.”

De collega's zijn blij dat de mooie, nieuwe zaal van het Annuntia Instituut in Wijnegem zondag 15 oktober al beschikbaar is.

“De voorbije week werkten we koortsachtig aan de voorbereiding, soms tot twee uur 's nachts. Er zijn hapjes, drank, veel kinderanimatie en muziek van Rudy Clark en Friends. Om 17.30u zal er via Skype een gesprek zijn met Adea en haar familie vanuit Mexico, dat op een groot scherm geprojecteerd wordt. Na een week kunnen ze waarschijnlijk al iets vertellen hoe het in Mexico gaat”, vertelt Viktoria. “Na het Skype-gesprek gaan we voor Adea nog samen Let It Go van de film Frozen en Beste Vrienden van Samson en Gert zingen, Adea's twee lievelingsliedjes. Mijn zoontje Arthur (4) heeft haar bij het vertrek in Zaventem nog een dikke knuffel gegeven.”

Info en het rekeningnummer (giften fiscaal aftrekbaar) vindt u op de Facebookpagina: Help Adea Conquer DIPG