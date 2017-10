Ruiters nooit meer gehinderd door regen of sneeuw

Zandhoven - Het was feest in Pulderbos.

LRV De Dennenruiters vierde twee dagen om de nieuwe indoorrijhal te dopen. De meeste bezoekers waren onder de indruk. Het gaat echt wel om een grote piste

Voor De Dennenruiters mag het beginnen regenen, vriezen en sneeuwen, want ze kunnen de hele herfst en winter in optimale omstandigheden trainen. Dankzij een renteloze lening van 200.000 euro van de gemeente Zandhoven werd op het LRV-terrein aan de Kleinheide een indoorrijpiste van 65 op 30 meter gebouwd.

“We zijn heel fier op de realisatie met steun van de gemeente”, zegt voorzitter Ronny Van Baelen. “De Dennenruiters werd in 1949 gesticht. In 1977 volgde de pony-afdeling. Die laatste is de jongste jaren wat gekrompen, maar we hebben bij onze pony’s toch ook nog twee nationale kampioenen.”

Zaterdag was er een receptie voor de genodigden. Ook de mensen van energiecoöperatieve Zonnewind waren aanwezig, want zij leggen zonnepanelen op de rijhal.

Zondag gaf Katrien Verreet een dressuurclinic met ruiters Tom Franckx, An Verlooy en Denis Bervoets. Allemaal toppers die van ver of dichtbij met de LRV betrokken zijn. Maud Adriaensen (16) uit Pulderbos reed een kür op muziek met haar knappe vierjarige palominohengst H’Amour D Caramel vh Bloemenhof. Ook Maud zette haar eerste stapjes in de sport bij de ponyruiters van de LRV.

Na de dressuurclinic gaf Marc Van Dijck nog een springclinic met ruiters Ils Lenaerts, Ellen Geilfus en Pieter Kenis.