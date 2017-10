Kunstenaar Wim Tellier tovert smiley op Grote Markt Lier

Lier - In Lier liepen vanmidddag opvallend veel mensen met een gele poncho rond. Dat was niet alleen voor de regen, maar ook voor het kunstproject 'Share' van fotograaf Wim Tellier. Hij liet zo'n 400 mensen in vijf halve cirkels rond een gele smiley-luchtballon staan op de Grote Markt. Rond 16u werd vanuit de lucht met een drone een foto gemaakt.

Tellier noemde het een positieve “Sharing Happiness”-event plaats. Het was de bedoeling een positieve boodschap uit te dragen én Lier mee op de wereldkaart te zetten.

De fotoshoot die normaal om 17u gepland was, werd een uur vervroegd, om de mensen niet onnodig te laten wachten in de regen. Normaal zou de smiley-ballon van Danny Bertels Ballooning nadien nog worden opgelaten op de Grote Markt, maar de weersomstandigheden lieten dit niet toe.

Toch was Tellier tevreden. "Als de zon schijnt is het gemakkelijk om mensen te verzamelen, dan zitten de terrassen op de Grote Markt vol, maar nu zijn ze echt door de regen speciaal naar hier moeten komen om die positieve boodschap uit te stralen. Dat is eigenlijk nog straffer", zei de kunstenaar. Er werd eerst gemikt op 700 mensen, maar uiteindelijk waren het er ongeveer de helft. "700 mensen zoals aanvankelijk gezegd was eigenlijk té veel geweest voor de Grote Markt van Lier. Ik wou vijf bogen maken rond de ballon, zodat het precies een gloeilamp werd. Ik ben helemaal in mijn opzet geslaagd, dus missie gelukt!"

Elke deelnemer krijgt de luchtfoto. Nadien konden ze in het Elzenhof aanschuiven voor een warme drank en hotdog. Er was ook een tombola met prijzen.

Wim Tellier is een van de innovatiefste en bekendste hedendaagse kunstenaars in België. Zijn handelsmerk zijn kunstinstallaties die zijn samengesteld uit grote foto's en blow-ups. Deze foto met de smiley-ballon zal volgend jaar in Knokke deel uitmaken van een grote kunstinstallatie.