Massenhoven heeft nu ook frituur-kebab

Zandhoven - Vrijdag was een historische dag voor Massenhoven, want het dorp heeft voortaan zijn eerste kebabzaak. Je kunt er ook frieten en pizza's krijgen.

Al meer dan dertig jaar staat er een frietbarak op de hoek van de Kanaalstraat en de Liersebaan voor de manege. In 2013 nam Sanne de frituur over van Martine en herdoopte ze het tot A Frit 19, omdat afrit 19 van de E313 vlakbij ligt. Een halfjaar geleden sloot de frituur. Gisteren werd de eettent heropend door Nico Delmar. Naast de vertrouwde frieten en hamburgers kun je er ook kebab, pizza, pita, kip, lookbrood en andere snacks kopen, om ter plaatse op te eten of op te halen.

“Dit weekend starten we nog rustig met friet en frituursnacks”, vertelt Nico Delmar, die de nieuwe zaak Mass doopte. “Pas maandag beginnen we ook met pizza, kebab en pita. Dit weekend stellen de klanten ons nog veel vragen en hebben we niet genoeg tijd om het hele gamma te bereiden. We openen elke dag om 11u. Het sluitingsuur houden we nog even in beraad, naargelang hoe laat de klanten hier blijven komen.”

Nico is een Koerdische Turk van origine, met nog een scheut Italiaans bloed. “Maar ik woon hier al lang en ben intussen een Belg”, vertelt hij. De Belgische driekleur is dan ook als achtergrond achter de pruttelende frietketels geschilderd.

Zijn familie heeft al enkele jaren pizzeria Del Vero op de Handelslei in Sint-Antonius - door Nico net als door alle Belgen als Sint-Teunis uitgesproken - waar vroeger het duivenlokaal was. “Die zaak behouden we ook, hier in Massenhoven komt mijn broer vooral staan”, zegt Nico.

De Massenhovenaars en passanten hebben hun snackplek gemist. “Er kwamen afgelopen dagen al veel klanten vragen wanneer we openen. De meesten hadden grote trek in kebab.” Wie honger krijgt in een file op de N14 of de E313, vindt voortaan verlossing op de hoek van de Kanaalstraat.