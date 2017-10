Ranst - De kinderen van de Sint-Jozefschool in Emblem kregen woensdag gratis appels van de Landelijke Gilde van Emblem.

Elke woensdag van de maand oktober krijgen de kinderen van de school gratis appels . “ Ons dorp” is nog een echte landelijke gemeente met zijn fruitboeren, zei meester Johnny van het vierde leerjaar .

Dit jaar is het voor de Landelijke Gilde immers een jubileumjaar . Ze bestaat dit jaar 100 jaar .

“Wij eten gezonde appels.”, riepen de kinderen van het vierde in koor .