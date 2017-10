Openingsweekend nieuwe De Proeverij met live-muziek en bierhapjes

Vinnie en Rebekka in De Proeverij die heropend is onder nieuwe jonge uitbaters. Foto: kma

Zandhoven - Nog één nacht slapen en het openingsweekend van De Proeverij in Zandhoven begint. Vinnie en Rebekka blazen het proeflokaal van brouwerij Pirlot nieuw leven in.

Uw krant speelde een beetje voor matchmaker, want brouwer Guy Pirlot vertelde afgelopen zomer in uw krant dat hij zich ­helemaal op de brouwerij in de Heistraat in Zandhoven wil focussen en nieuwe uitbaters zocht voor het proeflokaal De Proeverij. Vinnie Michiels (24) en Rebekka Van Mengsel (22) uit Wuustwezel lazen het in de krant en voelden zich aangesproken.

Vinnie werkte zelf al als kelner in de horeca en brouwde enkele jaren geleden als groot bierliefhebber zelf een amberkleurig biertje. Rebekka studeerde aan de hotelschool en volgde nog een opleiding toegepaste communicatie. “We zijn met Guy Pirlot komen praten en het klikte”, vertelt ­Vinnie. “Ik kende brouwerij Pirlot al, maar wist niet dat ze in Zandhoven lag. Ook de tripel van Kempisch Vuur had ik al gedronken in Antwerpen.”

De Proeverij nieuwe stijl is - met uitzondering van maandag en dinsdag - alle dagen open vanaf 10.30u. De keuken blijft open tot 22u. Terwijl De Proeverij vroeger een snackkaart had, is er nu een uitgebreide menukaart. “Dit is een ideale locatie voor beer & foodpairing. In ons stoofpotje De Proeverij zit bijvoorbeeld het bier Devil's Heaven verwerkt. Bij elk gerecht geven we een biersuggestie.

We hebben ook desserten waarin bieren van Pirlot zitten, zoals onze tiramisu en sabayon. Er staan ook pasta's en andere gerechtjes op de kaart zonder bier. Omdat vaak de mannen de bierliefhebbers zijn en de vrouwen liever een wijntje lusten, werken we met Wijnen Penen uit Schoten samen voor een uitgebreide wijnkaart. We hebben ook veel aandacht voor lekkere thee.”

'Bapa's'

Typisch aan De Proeverij zijn de bapa's. “Tapashapjes met bier, zoals de bierkroketjes die we zelf gaan bereiden en de bierkazen in samenwerking met 't Lekker Koeike uit Oelegem. 't Zwarthof uit Zoersel zorgt voor bierworst met Kempisch Vuur. Het moet hier een smaakparadijs worden van lokale producten. Het zaaltje boven is ideaal om bijvoorbeeld als teambuilding een brouwerijbezoek met etentje te organiseren.”

Het koppel zit vol ideeën. “Sterke dranken, gins, whisky: alles komt uit eigen huis. Dat is uniek. Elke vrijdag vanaf 20u is er livemuziek. Op het groot gazon achter het terras hebben we een goal en trampoline bijgezet.”

Rebekka en Vinnie bereiden graag zo veel mogelijk zelf. Zo zit er bij onze koffie een zelfgebakken zandkoekje met chocola van Rebekka. "Zelfs het draf van het bier van hier, verwerken we in ons brood."

Vrijdag 6 oktober tijdens het openingsfeest is er livemuziek vanaf 19u, met gratis hapjes en een gratis consumptie. Zaterdag 7 oktober is er livemuziek vanaf 20u en 8 oktober vanaf 14u en dat alles in de Heistraat 3 in Zandhoven.

www.deproeverij.be