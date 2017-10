Viersel zondag 8 oktober weer hoofdstad van rommel

Zandhoven - Chiro Valentijn uit Viersel zet zich schrap voor de reuzerommelmarkt van zondag 8 oktober.

Traditioneel verandert het anders zo rustige dorpscentrum van Viersel de tweede zondag van oktober in één kolossale rommelmarkt. Om een betere en veiligere markt uit te bouwen, heeft Chiro Valentijn het plan van de rommelmarkt dit jaar wat hertekend.

De Herentalsebaan komende vanuit Pulle/Grobbendonk is dicht voor doorgaand verkeer en zal mee deel uitmaken van de markt. Bezoekers komen best langs de kant van Massenhoven de Herentalsebaan opgereden. Op die manier kan je je auto ook makkelijk parkeren op de grote weideparking vlakbij de rommelmarktzone.

Vorig jaar was voor de derde keer op rij de zon van de partij op de rommelmarkt, wat leidde tot nieuwe records. Zo stonden er meer dan 400 exposanten gespreid over vier kilometer. Sommige marktkramers hadden de nacht zelfs in een motorhome doorgebracht om tijdig te kunnen opstellen. 10.000 bezoekers werden er toen geteld.