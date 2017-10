Tafelen met een kroontje

Zandhoven - Wil u vorstelijk dineren?

Het toeristisch samenwerkingsverband Land van Playsantiën wil lokale producten op een originele manier promoten. In navolging van het middeleeuws ontbijt in kasteel De Renesse in Malle, worden in samenwerking met brasserie ’t Croonhof in Zandhoven op vrijdag 20 oktober minder bekende koninklijke gerechten bereid volgens de culinaire regels van toen.

Door boeken met koninklijke menu’s te doorploegen, werd een menu samengesteld met amuse van Carpaccio Coquille Saint-Jacques met parmezaan, consommé de volaille au tapioca die Leopold I in Bergen at, haasje van jonge reebok met boschampignons, appeltjes met kastanje-knolselderpuree uit 1999 van het huwelijk van Filip en Mathilde of zalmfilet met Anna aardappel en frisse ravigotesaus uit het receptenboek van het paleis van Laken in 1867 en als dessert een parfait glacé uit 1904 die prins Albert I graag lustte.

Het menu kost 44 euro, voor 13 oktober te reserveren bij het Land van Playsantiën via tel. 03-310.05.14. Info via info@landvanplaysantien.be