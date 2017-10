Jong talent strijdt om goodiebag en fles kidibul tijdens 9de GP MTB- en Cyclocross Plantencentrum Mampay

Zandhoven - Vorig jaar droeg de winnaar van de loopfietsjesrace tijdens de GP Cyclocross Plantencentrum Mampay nog een luier, ditmaal was Sam De Saedeleer (4) uit Zoersel iedereen te snel af. Geen pamper meer, maar wel nog te jong om fatsoendelijk zonder zijwieltjes op een gewone fiets in het veld te kunnen rijden. Cisse Mertens (3) was bij de kleintjes de beste Zandhovenaar. Bij de 5- en 6-jarigen stonden oa Max Heeman (6). Cedric Ceuppens (6) en Dries Van Dyck (6) op het podium.

Ook Lore Wellens (5), de dochter van ex-beroepsveldrijder Geert Wellens, reed mee, maar zij kwam ongelukkig ten val en moest bij de aankomst getroost worden door haar papa. Lore gaat al veel in het bos meetrainen met Geert. De jongste Wellens ligt nog in de buggy en verplaatst zich voorlopig nog op vier wielen in plaats van op twee.

De cyclocross in Viersel was een groot succes. Er kwam veel volk supporteren én meedoen.