Dierenverwennerij in 't Groenhof

Zandhoven - Deze week is het Wereld Dieren Dag. Doe-mee-boerderij 't Groenhof in Pulle zorgde daarom zondag voor een doe-mee-namiddag in het teken van dierenverwennerij en dierenshows. Zo kwamen de doggydanceclub van Geel en de flyballclub van Gierle demonstraties geven. Zo'n 350 kinderen amuseerden zich met de workshop, ponyritten, gocartparcours, huifkartocht en andere vaste activiteiten op de doe-mee-dag. Mascotte Victor het Varken begroette de aanwezigen.Wie het herfstgevoel wou opsnuiven, kon al rond het kampvuur gaan zitten.