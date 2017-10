Missienaaikring stelt tentoon

Zandhoven - De jubilerende missienaaikring van Pulderbos hield zondag haar jaarlijkse missietentoonstelling in het fanfarelokaal. Veel mensen kwamen smoutenbollen of ander lekkers eten voor het goede doel, een brei- of haakwerkje kopen of meedoen aan de tombola.De missienaaikring van Pulderbos bestaat liefst 50 jaar.

De opbrengst gaat naar missieposten in Chili en Congo. Bie Lambert moest zittend vanuit haar rolstoel meehelpen. Haar been zit in het gips, niet omdat ze uitgleed over een banaan, maar over een naaktslak! 'En mijn kleinzoon vroeg hoe de slak het er vanaf had gebracht", lachte Bea wat groen.