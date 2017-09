Anton komt tijdelijk aus Pulle

Zandhoven - Je kon vrijdagavond over de lederhosen en dirndls struikelen tijdens de tweede editie van Pulle Fest, een intiatief van Pulle, Dorp vol Plezier. Ook zaterdag regeert Anton nog in de spiegeltent.

Het leek vorig jaar alsof Pulle al honderd jaar op een eigen versie van de Oktoberfeesten zat te wachten, want op eins zwei drei was Pulle Fest toen uitverkocht. Vorig jaar werd de prachtige spiegeltent La Rose op het pleintje aan de Boudewijnlaan gedeeltelijk uitgebreid met een gewone tent om al het volk te kunnen laten zitten, maar die gewone tent was iets minder gezellig. Daarom werd nu geopteerd om het evenement uit te smeren over twee avonden. Maar zelfs met twee avonden is Pulle Fest helemaal uitverkocht.

“Het gaat om 300 mensen per avond die komen feesten”, zegt Pascal Willekens van Pulle, Dorp vol Plezier, een initiatief om het dorpsleven meer te doen bruisen. “We rekenen op 30 vaten bier per avond. De slager van Pulle zorgde voor 32 vleesschotels met Duitse worsten en ander lekkers.”

Martine Ghielens uit Pulle kwam met een vriendenkliek. “Mijn zus en schoonbroer komen speciaal uit Oostende, omdat ik gestoeft had dat de sfeer hier vorig jaar zo geweldig was. Je geraakt spontaan met iedereen in gesprek.”

De Marching Band uit Pulle, De Koperdieven uit Lille en DJ Marco zorgden voor leutige ambiancemuziek.

Wie niet gereserveerd heeft, kan zondag tussen 11 en 18u, nog terecht in het spiegelcafé langs de Boudewijnlaan voor een kruik bier of iets anders om van het prachtig decor van La Rose te genieten.