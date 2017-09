Zandhoven - Hoewel LRV De Dennenruiters uit Pulderbos maar een kleine ponyclub heeft, zitten er echt wel toppers in.

Dat werd zondag bewezen op het nationaal ponytornooi in Kester. Lotje Van Hees (13, links) sprong tijdens de barrage in een supersnelle tijd naar goud met haar pony Fokkerhutte Belle in de klasse C-Midden. Emma Van Doorslaer (12) werd tweede in de hoogste springklasse D-Midden met Ottawa vh Verbrandgoed. Een prachtige manier om de 40ste verjaardag van de ponyclub te vieren.

