Davidsfonds stelt cultuurprogramma komend seizoen voor

Zandhoven - Vrijdagavond vond een 100-tal geïnteresseerden de weg naar de voorstelling van het cultuurprogramma van Davidsfonds Zandhoven.

Bij een drankje en versnapering konden de aanwezigen rondsnuisteren in het boekenaanbod en hun lidmaatschap verlengen of zich inschrijven als nieuw lid. Hoofdbrok was kennis te maken met het boeiende cultuuraanbod van Davidsfonds Zandhoven voor dit werkjaar 2017-2017.

Om maar enkele namen te noemen: Marc Erkens, Jan Verheyen, Alicja Gescinska, Hendrik Vos, ….. Niet alleen was het genieten van de boekenkeuze. De kunstenaarszussen Marleen en Nicole Wouters van kunstcollectief Amakuzand zorgen voor een uitgebreide collectie aan kunstwerken die zeer zeker ook gesmaakt werd door de aanwezigen. Zij mochten dan ook een gepast geschenk en felicitaties in ontvangst nemen van voorzitter Pieter Van Roosendael en schepen van cultuur Rudy Willems.

Eerstvolgende afspraak is reeds op dinsdag 17 oktober in Sint-Christoffel met een avond rond “Luther voor dummies” door dominee Dick Wusten naar aanleiding van 500 jaar Luther.