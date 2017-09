HS De Nelle Heide knalt op Belgian Winner

Zandhoven - Er wonen slimme honden met uitstekende oren in Zandhoven en omstreken.

Hondenschool (HS) De Nelle Heide uit Pulle heeft geknald op Belgian Winner, zeg maar het nationaal kampioenschap gehoorzaamheid voor honden. De border collie Mars (9) van Gunther Daneels bewees dat hij van een andere planeet komt door net als in 2016 tweede te worden in het programma 2. Koen Van Looveren werd met zijn Mechelaar Made for Action Oika (3), gefokt in Broechem, vierde in de debutantenklasse. Knap als je weet dat 1.500 honden gehoorzaamheid in clubverband doen in ons land.

Nog meer leden van De Nelle Heide wisten zich te selecteren voor deze prestigieuze wedstrijd.