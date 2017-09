Benefiet voor Tiele doet Sint-Jozefschool volstromen

Ranst - De Sint-Jozefschool in Emblem liep zaterdag vol voor de benefiet voor Tiele (3), de hyperallergische kleuter uit Itegem. “Hartverwarmend”, reageerden zijn ouders Tom en Heidi. Er was een Vlaamse kermis en tal van sympathisanten kwamen zich inzetten. Tieles lijdensweg laat duidelijk niemand onberoerd.

Tiele kon er jammer genoeg zelf niet bij zijn. Hij komt maar enkele keren per jaar buiten en moet die uitstapjes steevast achteraf bekopen met een slechte nacht vol jeuk. Mama Heidi Torfs geeft les in de Sint-Jozefschool. Om Tom en Heidi een hart onder de riem te steken, richtten Lieve, Mammy, Chris, Katleen, Kathleen, Myk en Ellen het Bene-Tiele Team op. “We zijn collega’s van Heidi, aangevuld met zijn meters en wat vriendinnen”, vertelt Lieve. “Deze grote kinder fun namiddag in de Sint-Jozefschool is de afsluitende happening van een reeks acties. Zo verkochten we 1.000 pakketten koekjes, deden we een mosselfeest in Heist-op-den-Berg en gaf Steven Goegebeur in Broechem een huiskameroptreden. Volgend weekend hopen we de cheque te kunnen overhandigen. We hebben de rekening nog niet gemaakt, maar hopen op een ferm bedrag, want Tom en Heidi hebben zo veel kosten. Denk maar aan de medicijnen, de dure sondevoeding, de speciale onderkledij die hij moet dragen. Omdat Tieles medisch probleem geen erkende ziekte is, krijgen ze nauwelijks iets terugbetaald."

Onder meer clown Stoffel, MC De Vetfrakken uit Ranst en Enhanting Princesses kwamen zich inzetten om van de benefiet een succes te maken, net als tal van andere sympathisanten.