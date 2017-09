Leuk nieuws voor sportievelingen: elk dorp heeft nieuw looppad van 5 kilometer

Zandhoven - In Massenhoven werd zaterdagmorgen het nieuw looppad plechtig ingelopen door een groep enthousiaste joggers. De gemeente, dienst Sport en Jeugd, zorgde ervoor dat in elke deelgemeente een veilig, rustig looppad van 5 kilometer afgepeild staat met bordjes.

In Massenhoven start het looppad aan het Kerkplein. Het pad brengt de lopers langs het Albertkanaal en door de bossen van Montens. Een stukje loopt langs de E34. De route is op een bord te zien en onderweg wijzen paaltjes de weg.

In Pulderbos start het looppad op het gemeenteplein. Het loopt een stukje door de wijk en langs de Kleine Heide, het ruiterterrein en de Boskant.

Pulse lopers starten aan de kerk aan de kant van de Dorpsstraat, een stuk door de wijk en ook langs de Cauwenberglei en de Binnenweg in de omgeving van de IJshoeve.

Viersel 'natuurdorp' brengt de joggers langs de stilte van het Viersels Gebroekt en rond de gemeentelijke visvijver.

In hoofddorp Zandhoven vertrekt het parcours aan Het Veld en loopt het een stuk via de Beggard en de Heuvelstraat en door het bos achter de voetbal- en atletiekterreinen.

"De sportraad heeft hard aan de kar getrokken voor deze looppaden", vertelt schepen van Sport Joris Geens (CD&V), die de vijf kilometer in Massenhoven met de fiets deed. Want fietsen en wandelen langs het loopparcours gaat natuurlijk ook. "Deze looppaden kan je ook zonder dat je in een sportvereniging zit, gewoon met vrienden of vriendinnen, afleggen."

Patrick Malfliet (56) van Apso, de Zandhovense atletiekvereniging die 150 leden telt, is heel blij met het initiatief. "Heel veel recreanten lopen tegenwoordig, maar je ziet ze nog te vaak op straat lopen, terwijl een zachte ondergrond beter is. Niet iedereen kent die rustige zandwegen. Dit is een manier om ze te ontdekken. Er was al een looppad van zeven kilometer in Zandhoven richting OLV van Troost, dat ook blijft bestaan, maar dat wordt niet zo veel gebruikt. Ik hoop dat deze de mensen echt op weg kunnen zetten naar de goede looproutes in onze gemeente."

Ook Hugo Somers (72) van de sportraad liep het looppad in Massenhoven mee in. Hij zette mee de paaltjes onderweg die de routes aangeven. Evi Van Genechten (37) en Mariska Loredo (37) uit Viersel joggen al zeker vijf jaar samen. Ook hun dochters Elise Schellekens (10) en Inaya Helsen (10) demonstreerden hun fitheid. De meisjes zijn zich klaar aan het stomen voor de scholenveldloop. Inaya arriveerde heel knap als eerste aan de meet.

Iedereen vond het parcours prima en rustig, al lagen op het Massenhovense looppad onderweg nog wat grote snelbouwstenen die best nog overdekt worden met gruis, anders zou iemand wel eens zijn voet kunnen verzwikken.

De sportieve deelnemers kregen een appel en een handig polszakje in fluo van de gemeente, waarin je bijvoorbeeld je sleutels kan opbergen. "Veel loopbroeken hebben geen zakken, dit komt van pas", zegt schepen Geens. Ook schepenen Steven Van Staeyen, Hans Soetemans, Mieke Maes en voorzitter van de gemeenteraad Richard Bastanie kwamen de lopers aanmoedigen, net als sportfunctionaris Christel Goormans die meefietste.