Steven Goegebeur doet benefiet-huiskameroptreden voor Tiele (3)

Steven Goegebeur was in vorm in Broechem. Foto: rr

Ranst - Tiele, het driejarig jongetje uit Itegem dat zowat voor alles allergisch is, kon rekenen op de steun van comedian Steven Goegebeur.

Afgelopen woensdag, 13 september, was Steven Goegebeur te gast in de woonkamer van de familie Sebrechts uit Broechem. Samen met de ouders van Tiele Van Doninck genoot hij van een heerlijke maaltijd bereid door gastvrouw Nanny, lid van team Bene-Tiele. Vervolgens gaf hij in de woonkamer een optreden voor een 80-tal genodigden. Zij konden genieten van de try-out van Stevens nieuwe show ‘de man van morgen’. Na de pauze beslisten de gasten wat Steven uit eerdere shows nog een keer moest brengen. De inhoud van de hoed, waarin de genodigden een vrije bijdrage konden stoppen, schonk Steven integraal aan Tiele.

Aanstaande zaterdag, 23 september, organiseert team bene-Tiele een afsluitende kinder-fun-namiddag in de Sint-Jozefschool in Emblem. Het wordt een namiddag vol spel en plezier, iedereen is welkom.