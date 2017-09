Kruispunt Oelegembaan-Vierselbaan-Liersebaan op de schop

Zandhoven - Het kruispunt van de Vierselbaan en de Oelegembaan in Zandhoven wordt vanaf 2 oktober heringericht. De werkzaamheden zullen 8 à 10 weken duren.

In het gemeentehuis vond maandagavond een hoorzitting plaats voor de omwonenden. Maar omdat de impact groot is krijgen alle inwoners van Groot-Zandhoven donderdag een informatiefolder in de bus.

De herinrichting is een gevolg van het Masterplan. Uit de bevraging door studiebureau Omgeving bleek dat de Zandhovenaar het centrum veiliger en groener wil. Om het doorgaand verkeer dat naar de oprit van de E34 in Oelegem rijdt uit het centrum te weren, moet de as Vierselbaan-Oelegembaan aan belang winnen. Het is de bedoeling dat bestuurders die bijvoorbeeld uit Halle of Pulderbos komen, niet meer via de Amelbergastraat richting Oelegembaan rijden, maar dat ze pas aan de ovonde van de Vierselbaan afdraaien.

“De Vierselbaan wordt de duidelijke voorkeursas mét voorrang op het verkeer komende vanuit het centrum”, zegt burgemeester Luc Van Hove (CD&V). “Nu is dat nog niet het geval, waardoor de chauffeurs op de Vierselbaan 's ochtends soms al vanaf het postkantoor moeten aanschuiven. Let op: het wordt geen knip. Het centrum wordt wel autoluwer, maar het is de bedoeling dat onze middenstanders perfect bereikbaar blijven en dat het zelfs aangenamer, rustiger en groener wordt om met de wagen én met de fiets in het centrum te komen winkelen.”

Het kruispunt van de Oelegembaan-Vierselbaan krijgt veilige fietsoversteken in okergeel. De plateaus en boorden in blauwe steen blijven. De herinrichting start 2 oktober en zal 8 à 10 weken duren, afhankelijk van het weer. De werkzaamheden verlopen in twee fasen zodat de handelaars bereikbaar blijven. De eerste fase Liersebaan-Vierselbaan duurt 3 à 4 weken, de tweede fase Liersebaan-Oelegembaan zal in december normaal afgerond worden. Er komt een omleiding voor het doorgaand verkeer via de N14-Hogeweg-Kerkstraat en een aparte omleiding voor fietsers via De Bergen en het pad achter ’t Zandhofje. Plaatselijk verkeer zal altijd in het centrum nog terecht kunnen. Ook de haltes van De Lijn worden tijdelijk verplaatst. De parking achter de Wereldwinkel Oxfam wordt tijdelijk voorbehouden voor de brandweer.

Tijdens de herinrichting, gaat de gemeente nog bijkomende verkeersingrepen uitvoeren. Het stuk tussen Oxfam en Ciné Rex wordt enkelrichting in het ontdubbeld deel van de Liersebaan. Dit betekent dat je aan de zijde van Copy House enkel in de richting van de Pesto Bar mag rijden. Er komen fietssuggestiestroken op de rijbaan van Oxfam tot Ciné Rex.

De Bergen wordt enkelrichting achter Huize Bruyneel in de richting van het gemeentehuis. Het voetpad op de Vierselbaan aan de kant van Huize Bruyneel wordt een fietspad. En de maandelijkse markt wordt vanaf november verplaatst van de Liersebaan naar het plein aan het vredegerecht, op vraag van de marktkramers zelf.

De kermis dit najaar zal op de gewone plaats kunnen doorgaan.

De bewoners drukten hun bezorgdheid wat uit dat de as Vierselbaan-Oelegembaan nu misschien een racebaan wordt. "Dat zal moeilijk worden, want ze moeten een bocht van 90 graden nemen", zei de man van het studiebureau Arcadis. Bovendien zijn de parkeerplaatsen recent ook verder op de Vierselbaan geschilderd, om de snelheid van het verkeer te remmen.

Het kapsalon in de Liersebaan hoopt dat - als de parking achter de Wereldwinkel tijdelijk afgesloten wordt tijdens de werkzaamheden - zijn klanten en personeel in de Liersebaan kunnen parkeren. Momenteel staan daar overdag bijvoorbeeld ook verscheidene auto's geparkeerd van leerkrachten van 't Zandhofje, die net zo goed langs de achterzijde van de school aan de Sint-Jozefstraat kunnen staan. Ook een andere bewoner van de Liersebaan drong erop aan om tijdens de werkzaamheden de parkeerdruk daar van de school te minimaliseren. De burgemeester beloofde om de school nog eens te vragen optimaal gebruik te maken van de parkeermogelijkheden aan de achterzijde om de belasting op de Liersebaan te verlichten. Niet alleen door ouders, maar ook door de leerkrachten zelf.

(kma)