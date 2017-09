2.800 tickets van Het Grote Bosgebeuren al bijna uitverkocht

Zoersel - De eerste herfststorm raasde woensdag over ons land, met windsnelheden tot 90 kilometer per uur in het binnenland. De voorbereiding van Het Grote Bosgebeuren ondervond weinig hinder.

De fuif Het Grote Bosgebeuren van de scouts van Halle-Zoersel die komende zaterdag voor de 28ste keer plaatsvindt, is een begrip in de regio. De beleving is er helemaal anders dan bij de klassieke tentfuiven, omdat Het Grote Bosgebeuren zich grotendeels onder de blote hemel in het midden van een bos aan de Heideweg afspeelt, bij de scoutslokalen van Halle.

De scoutsleden sjorren een aantal elementen van het festivalterrein helemaal zelf. De opbouw is volop aan de gang. Toch waren ze gisteren niet paniekerig bezig om zeildoeken of lampjes extra te verankeren.

“Wij verankeren sowieso alles altijd heel veilig”, legt Markoen Mertens van de scouts uit. “Van wind of koude hebben we geen schrik. Als je danst, heb je geen last van de kou en tussen de bomen en struiken voel je de wind amper. We hopen alleen dat het niet gaat regenen. Meestal houdt Het Grote Bosgebeuren het droog.”

De line-up ziet er veelbelovend uit, met als topper dj Licious. Op Het Grote Bosgebeuren draaien ook twee dj's van de scouts van Halle zelf, meer bepaald Office 2007 (Laurens Van Dooren) en Prisma (Joaquin Heye).

“Op de mainstage wordt de iets commerciëlere muziek gedraaid, op onze dancestage komt vooral drum-'n-bass aan bod en in onze marquee - met als hosts dit jaar de dj's van Club Vaag - is het techno. We hebben extra geïnvesteerd in licht en geluid, met echte festivalboxen.”

Wie er zaterdag bij wil zijn, moet zich reppen, want 80% van de onlinetickets is al verkocht. “Tegen zaterdag zullen de 2.800 tickets - het maximumaantal fuivers dat we van de brandweer mogen toelaten - zoals elk jaar allemaal weg zijn”, schat Markoen. “Aan de kassa wordt niets meer verkocht.”

De feestbussen van vorig jaar zijn vervangen door een samenwerking met de Gele Taxi. De fuivers komen uit de hele regio, met opvallend veel jeugd uit Schoten. “We weten ook niet hoe dat komt. Daarom hebben we dit jaar in Schoten een vast verkooppunt.”

www.hetgrotebosgebeuren.be

kristin matthyssen ¦