Bij War (86) en Wiske (82) blijft de ster wel héél lang stille staan

Zandhoven - Is War 'Pan' Verheyen (86) uit het gehucht Nederviersel (Pulle) de eerste met zijn kerststal dit jaar of juist de laatste?

Daarover kan je discussiëren. Omdat de tijd op zijn leeftijd zo snel vliegt, heeft War zijn eigenzinnige zelfgemaakte kerststal dit jaar niet meer afgebroken. “Binnen veertien dagen is het alweer Kerstmis”, zegt hij met enige zin voor overdrijving. “Dus kan ik hem evengoed laten staan. Ik heb ook geen tijd gehad om hem af te breken.” Alleen de gele kerstster ziet er wat verweerd uit, maar de pluchen trapspeelgoedezel met Kindeke Jezus, het schapenpoppetje en de beelden van Jozef en Maria zien er nog perfect uit.

"War zegt altijd dat een jaar zo snel voorbij gaat als je ouder wordt", vertelt Wiske. "Een week stelt niks meer voor, een maand ook niet. Ik moet hem daarin bijtreden. Als op dinsdag het nieuw televisieboekske uitkomt, schrik ik ook altijd dat de week weeral voorbij is."

De kerststal van War Pan is wel heel speciaal. "Ja, hij is vindingrijk. Onze schoonzonen zeggen altijd dat ons voke zeker een decorateur of bloemschikker ofzo was geworden mocht hij in deze tijd als jonge mens een studie hebben kunnen aanvatten, maar vroeger was dat zo nog niet."

Als Wiskes ezel Tai los loopt in de tuin, en dat gebeurt wel vaker, is het kersttafereel helemaal compleet.

War zet nog dagelijks zijn jukebox aan om te dansen met zijn vrouw Wiske (82). “Een trage als ik hard gewerkt heb, een rappe als het een rustige dag is geweest.”