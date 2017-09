Hoe ziet de oudste nog luidende kerkklok van West-Europa eruit?

Zandhoven - Ter gelegenheid van de Open Monumentendag konden bezoekers de torenklim doen in de Sint-Petrus- en Pauluskerk in Pulle. Daar hangt namelijk de oudste nog luidende kerkklok van West-Europa, uit 1309.

De Guldensporenslag lag hier nog vers in het geheugen, toen in Duitsland de Mariaklok van Pulle het levenslicht zag.

Dat ze de oudste klok van Europa bezitten, ontdekten de inwoners van Pulle pas toen een groepje van het VVV van Grobbendonk naar Sint-Petersburg reisde. Daar bezochten ze een kathedraal met een klok uit 1330, waarvan werd beweerd dat ze de oudste van Europa was. Sindsdien weten ze in Pulle welk juweel er in hun toren bengelt.

Rond 16u waren er al tachtig belangstellende gepasseerd die de smalle wenteltrap en op het laatst nog een stukje steile ladder beklommen. Gids Gerda Cabus liet de bezoekers desgewenst ook de kerk zien.

In de klokkentoren ontdekten de bezoekers naast nepuilen om duiven te verjagen de grote, eerbiedwaardige Mariaklok geflankeerd door twee kleinere en jongere klokken. De 'stem' van de Mariaklok horen was niet mogelijk, want ze luidt enkel nog voor speciale gelegenheden. "Ze is 708 jaar oud, dan mag zelfs een kerkklok op pensioen", zei Gerda Cabus.