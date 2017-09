Bourgondisch Concertweekend serveert muziek- én mosselbuffet (en nog veel meer)

Zandhoven - Gery's Big Band van dirigent Gery Liekens trad zaterdagavond op tijdens het Bourgondisch Concertweekend van harmonie De Verenigde Vrienden uit Pulle. Van de opgewekte ritmes werd je gelijk vrolijk.

Rob Lembrechts blies op de trombone. Deze Pullenaar was vroeger de drijvende kracht achter Rob’s Big Band en maakt nu al een tijd deel uit van de gerenommeerde Gery’s Big Band uit Mechelen. Zangeres Danielle De Cnodder is in Pulle ook geen onbekende.

Vandaag, zondag 10 september, is het Familiedag tijdens het Concertweekend. In en rond de feesttent op de Boudewijnlaan kan u dan terecht voor allerlei kinderactiviteiten en lekker eten en drinken.