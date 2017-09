Zandhoven - Zaterdagnamiddag vond een opendeur plaats voor de jeugd van dansclub Danza Zandhoven in de danszaal van sporthal Het Veld.

Dansen is nog altijd populair, want veel kinderen met dansbenen schreven zich als nieuwe leden in.



Donderdagavond was het opendeur voor de volwassenen. Ook hier was de interesse groot.

Danza viert dit jaar 45 jaar volwassenenwerking en 25 jaar jeugdwerking.



Frans Sluyts