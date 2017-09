Pakkend kinderboek met luister-cd over weesolifantje Shanti

Zandhoven - 39 jaar geleden werd Kim Renuka Van Kuyk in India geboren. Ze groeide op bij een adoptiegezin in Antwerpen-Noord. Vandaag woont Kim in Zandhoven en schreef ze een pakkend kinderboek Shanti, waarin een weesolifantje dat 'anders' is centraal staat.

Kim, voluit Kim Renuka Van Kuyk, gaf het boek met bijhorende cd met luisterverhaal en lied in eigen beheer uit. De illustraties van de Boechoutse Elise Vandeputte zijn ontroerende kunstwerken op zich. Kims zoon Jesse (10) stond model voor hoofdpersonage Raja, die zich ontfermt over het weesolifantje Shanti dat in zijn dorp achtergelaten wordt door een circus. Omdat hij grijs is en de andere olifanten uit de buurt bruin, wordt Shanti aanvankelijk niet aanvaard. Tot drie mama-olifanten hem adopteren.

“Ik ben als baby bij een weeshuis in Mumbai afgezet. De enige gegevens die men had, is dat ik 'Renuka' heette, de godin van het universum in het hindoeïsme. Met alleen een voornaam is het onmogelijk familie op te sporen. ”

Toen Kim 1 jaar was, werd ze geadopteerd door een Antwerps koppel. Ze groeide op in Antwerpen-Noord. “Dertig jaar geleden was het daar ook al een smeltkroes, dus mijn bruine huid viel er niet zo op. En toch werd ik op bepaalde momenten in mijn leven heel heftig met dat 'anders-zijn' geconfronteerd. In 2008 ben ik met de papa van mijn zoontje Jesse - we zijn nu niet meer samen - voor de eerste keer teruggekeerd naar India. Het jaar daarop keerde ik alleen terug. Ik voelde me daar echt een Indische, maar voor de lokale bevolking was ik te westers.”

In 2013 was Kim met Jesse, die al van kindsbeen af gek is op dieren, een tijdje vrijwilliger in Elephantsworld in Kanchanaburi in Thailand. “Een heel bijzondere ervaring. We voelden ons bevoorrecht. In Elephantsworld verbleef toen net de weesolifant Shanti, die ook geadopteerd werd door drie mama-olifanten. Terug naar huis maakte ik meteen een lied over Shanti, dat ik vaak voor Jesse heb gezongen. Ook het verhaal van het boek had ik al lang liggen.”

De realisatie kwam er pas nadat Kim haar job had opgegeven om haar hart te volgen. “Ik ben vijftien jaar lang bouwkundig ingenieur geweest, maar het was op het laatst mijn wereld niet meer. Mama, moet ik later net zoals jou ingenieur worden en ongelukkig zijn, of mag ik dingen doen die ik graag doe? vroeg Jesse op een dag. Dat was mijn wake-up call.”

Met Shanti als leidraad wil Kim lezingen geven rond thema's als diversiteit, jezelf niet gewenst voelen, angsten overwinnen en zelfaanvaarding. “Ook leerkrachten kunnen Shanti gebruiken. Stéphane Verbeeck van de nv Gands was zo vriendelijk om in mijn boek te geloven en als sponsor op te treden. Ik ben ook heel dankbaar dat burgemeester Luc Van Hove de boekpresentatie steunt. Mijn grote droom is een voorstelling in de marmeren Jain-tempel in Wilrijk met burgemeester Bart De Wever als inleider, want de essentie om spanningen rond diversiteit op te lossen is liefde, zoals uit het verhaal van Shanti blijkt.”

Haar boek droeg ze op aan Lionel, haar zoontje dat ze door vroeggeboorte verloor. “Het is misschien taboe om een kinderboek aan een sterrenkindje op te dragen, maar laat mij dan maar tegendraads zijn.”

Op 29 september om 18.30u vindt de boekvoorstelling van Shanti plaats in het gemeentehuis van Zandhoven op de Liersebaan. Kim zal voorlezen en het lied live brengen. Kinderen en leerkrachten zijn zeker welkom, het boek met cd kost 25 euro.

Bestellen kan via www.renuka.be