Gezinsuitbreiding voor prijswinnende World's End Rum

Zandhoven - In Bar ZaR in Antwerpen stelt Lester Schutters uit Zandhoven dinsdagavond World's End Rum Falernum en Tiki Spiced voor.

Schutters begon met het maken van ambachtelijke limoncello onder de naam 2240 Social Club. Hij brak internationaal door met zijn rum World’s End, waarbij hij goud won in Berlijn, Madrid en Londen.

Die meermaals bekroonde World’s End Rum krijgt er nu nog een Caraïbische broer en zus bij: World’s End Rum Falernum en Tiki Spiced. Schutters werkt hiervoor samen met de Belgische topbartenders Rob Biesmans van Koks & Tales in Hasselt en Tom Neijens van The Drifter in Gent.

De basisrum van beide nieuwe dranken is afkomstig uit Trinidad en Barbados. Voor beide recepten werd een complexe blend op maat gecreëerd. "De falernum van Rob Biesmans onderscheidt zich als echte smaakbom – niet te zoet of vlak zoals te vaak bij falernumvarianten”, zegt Schutters. “Hij is intens en zelfs wat pikant. De tiki van Tom Neijens is kruidig.” Ze zijn te koop in de drankenspeciaalzaken. Richtprijs: 35 euro.