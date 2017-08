"Kinderen weten niet meer waar graan vandaan komt"

Ranst - Molen je mee?

Tijdens de provinciale molendag zondag stelde de provincie het nieuw educatief pakket 'Molen je mee?' voor aan de windmolen van Oelegem. De vzw Levende Molens is heel blij met het initiatief.

Het educatief pakket biedt leerkrachten uit de tweede graad van het lager onderwijs stof om met hun leerlingen rond de boeiende wereld van molens te werken, van windmolens over watermolens tot rosmolens. Deze handleiding werd eerder ontwikkeld door de erfgoedcel Noorderkempen en de erfgoedcel k.ERF. De provincie Antwerpen gaat ze nu gratis verspreiden. Geïnteresseerden leerkrachten kunnen het educatief pakket aanvragen via onder meer Regionaal Landschap de Voorkempen.

“Tijdens molenbezoeken ervaar ik zelf dat kinderen het dankbaarste publiek zijn”, vertelt Frans Brouwers, secretaris van de vzw Levende Molens en zelf molenaar in Lillo. “Ze zijn leergierig en durven vragen stellen. Toch merk ik dat hun kennis achteruit gaat. Veel kinderen weten niet meer waar het graan vandaan komt. Leerkrachten hebben het vaak erg druk om zelf ook nog eens lessen rond molens voor te bereiden. Hiermee krijgen ze alles op een dienblaadje.”

Heemkring De Brakken uit Oelegem was vereerd dat de provincie de molen van Oelegem uitkoos om het nieuw educatief pakket voor te stellen. “Onze molen is precies populair”, lachte voorzitter John Van de Velde van De Brakken. “In juni kwam Brian De Palma hier nog filmen voor zijn film Domino. Straks is onze molen bekend tot in Hollywood.”

Volgens Maarten Pluym van Regionaal Landschap de Voorkempen sluit het educatief pakket perfect aan bij de doelstellingen van Regionaal Landschap. Joke Bungeneers van de erfgoedcel van de provincie Antwerpen, schepen voor Monumenten Roel Vermeesch (Open Vld) en burgemeester Lode Hofmans (Open Vld) hopen dat veel leerkrachten dit schooljaar met hun klas op molenbezoek gaan ergens in onze provincie.

Frans Brouwers van vzw Levende Molens merkt nog op dat de tweede zaterdag van oktober opnieuw een opleiding tot molenaar start bij Levende Molens. “Het zijn tien zaterdagen, gevolgd door 150 uur stage op een molen. Daarna volgt een examen. Kandidaten zijn zeker welkom, want wij kunnen in de provincie Antwerpen nog zeven nieuwe vrijwillige molenaars gebruiken.”

Brouwers hoopt op een 25-tal kandidaten. Enkele jaren geleden waren dat er nog zo'n 40. vzw Levende Molens leidde al 800 molenaars op.

Na de voorstelling waren er nog volksspelen en rondleidingen rond en in de prachtige windmolen van Oelegem, een baken in het landschap.

www.levendemolens.be

www.rldevoorkempen.be