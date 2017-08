Pulle-kermis met volle caféterrassen

Zandhoven - Ondanks de bescheiden omvang - er staan dit jaar maar zeven kramen - lokte Pulle-kermis vandaag toch heel wat volk. De terrassen van Het Anker en De Lelie zaten vol. Ook maandag is het nog kermis in Pulle. Maandagavond vanaf 21u treedt De Schorre in Het Anker op.

Sommige kermisnijveraars waren rechtstreeks van Pulderbos naar Pulle doorgereisd. "We mogen zeker niet klagen over de kermis die we in Pulderbos hebben gehad", zegt de man van het eendjeskraam. "Het mooie zomerweer doet ons goed."