Vrolijke kleding voor minimensjes in oud-gemeentehuis

Zandhoven - In het oud-gemeentehuis van Massenhoven opende zaterdag de pop-up winkel van Iebje.

Elke woensdag en vrijdag tussen 9 en 14u en op afspraak kan je er kleertjes in bio-stof voor prematuurtjes en kindjes tot 3 jaar kopen. Er is ook een aanbod duurzaam speelgoed. Het initiatief gaat uit van FluxGo.

FluxGO focust zich op tewerkstellingsprojecten van laaggeschoolden en risicogroepen op de arbeidsmarkt. Het kantoor en naaiatelier zijn in Borsbeek gevestigd, de strijkdienst zit al een tijdje in het oud-gemeentehuis van Massenhoven.

Iebje is de droom van FluxGO-directrice Anneleen Nys. Toen ze eind 2011 beviel van haar zoontje Iebe, die slechts 1,870 kilo woog, merkte ze hoe weinig leuke rompertjes en kruippakjes ze vond. Daarom startte ze in 2016 zelf een babylijn Iebje, met kleding voor prematuurtjes in vrolijke kleuren en prints. Intussen zijn daar nog kleertjes voor kinderen tot 3 jaar bijgekomen.

De webshop van Iebje die al langer bestaat wordt nu voor minstens drie maanden versterkt met de pop-up-shop in Massenhoven. FluxGo huurt de ruimte van de gemeente.

“De collectie wordt gemaakt in ons naaiatelier in Borsbeek door kansengroepen”, vertelt Anneleen Nys. “Het gaat niet enkel om kleding, maar ook om hebbedingen als vlaggenlijnen, verjaardagskronen, mutsjes, luiertaarten of slabbetjes.”

Karen Langlet van FluxGo, net zelf mama geworden, voegde er nog een collectie van duurzaam speelgoed aan toe. “We werken hiervoor samen met Fairplace. Mijn kindje is intussen 10 maanden, maar ik merk dat er bijna in al het speelgoed batterijen zit. Bij mij komt er geen speelgoed met pillen binnen, heb ik altijd gezegd. Bij Fairplace vind ik mijn gading. Dat extra aanbod versterkt de Iebje-pop-up. Zo kunnen mensen hier binnenstappen voor kleertjes en andere kraam- of verjaardagscadeautjes.”

Ibe zelf, intussen een flinke gast van 5 jaar die naar het eerste leerjaar gaat, woonde de opening van de pop-upwinkel bij.

www.iebje.be