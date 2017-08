Dienster Trapke Op vraagt haar ex-man op superromantische manier twintig jaar na eerste keer opnieuw ten huwelijk

Brecht - Jaaa, brulde Danny Van der Linden (47) aan café Trapke Op in Brecht zo luid dat ze het tot in de nieuwe politiepost aan de Vaartdijk konden horen. Zijn ex-vrouw maar ook zijn huidige vriendin Miranda had hem daar net ten huwelijk gevraagd.

Veel romantischer kan een huwelijksaanzoek niet worden. Miranda Michielsen (39) en Danny Van der Linden (47) kennen elkaar al twintig jaar. Het koppel uit Minderhout is tien jaar getrouwd geweest, vier jaar gescheiden en vormt nu opnieuw zes jaar een stel. Samen hebben ze twee zonen: Stef (15) en Jens (13).

Hoog tijd op opnieuw te trouwen, vond Miranda. Ze werkt als dienster in café Trapke Op aan Brug 11 in Brecht, maar vrijdag zat ze normaal thuis. Althans, dat dacht Danny toch. Hij was aan het werk op een werf in Halle-Zoersel. Miranda wist dat hij met zijn werkmakkers met de bestelwagen via de Waterstraat in Sint-Antonius en dan zo langs de Abdijlaan via Brecht naar Minderhout zou rijden. Onderweg zouden ze aan café Trapke Op passeren.

Samen met zoon Jens hing Miranda langs de route om de kilometer een bordje op met ballonnen en teksten als ‘Ik zie u kei geire’ en ‘Zot van Uuw...’ Om de nietsvermoedende Danny helemaal te alarmeren, had ze er ook een bordje ‘Nothing else matters’ gehangen, hun lijflied.

Aan de brug: allemaal gekleurde ballonnen. En voor het café een groot bord met de tekst ‘Daxke, wilde gij met mij trouwen?’. Daxke is de bijnaam van Danny. “Twintig jaar geleden was ik het ook die Danny ten huwelijk vroeg”, zegt Miranda.

Onderweg hielden collega’s van Danny die mee in het complot zaten Miranda per sms op de hoogte aan welk verkeerslicht ze al stonden, zodat ‘Nothing else matters’ kei-hard door de boxen schalde toen de bestelwagen aan Trapke Op passeerde.

Het was even afwachten hoe Danny zou reageren, maar hij pakte zijn Miranda goed vast, terwijl ze zelf meezong met de tekst van Nothing else matters. Tot dat niet meer lukte omdat Danny haar begon te kussen en de oerbrul ‘Jááá!’ over het kanaal Dessel-Schoten weerklonk.