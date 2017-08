Pulderbos heeft mooie dikbillen

Zandhoven - 150 kinderen stapten op in de kinderparade met hun huisdier tijdens de 82ste veeprijskamp van Pulderbos-kermis. Voor het eerst waren ook de witblauwe runderen van de partij, en Pulderbos beschikt over goede dikbillen.

Zo won de familie Geentjens-Smits uit Pulderbos de eerste prijs bij de jonge stieren en Carl Van den Brande uit Pulderbos won bij de jonge koeien.

Voor het eerst was er ook een alpaca aanwezig, van de familie Helsen-Dillen uit Zandhoven. De poedelachtige haarsnit van de bonte alpaca was nogal bijzonder. "We hebben hem nog maar van begin dit jaar", zegt de eigenaar. "Onze schaapscheerder zei dat hij ook alpaca's scheert en we hebben hem dan maar zijn gangen laten gaan. Sommigen vinden de 'coupe' verschrikkelijk lelijk, anderen vinden het dan weer mooi. Er stoppen in elk geval veel mensen om commentaar te geven aan de wei."