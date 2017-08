'Father Bert' zegent huwelijk van Armeense beschermelinge in

Malle - In de Sint-Pauluskerk in Westmalle vond vrijdag een heel speciale trouwmis plaats.

Van de Armeense Yelena Yarmaloyan was er maar één geestelijke die haar huwelijk mocht inzegenen, en dat was priester Bert.

Het verhaal van bruid Yelena Yarmaloyan (27) uit Armenië en bruidegom Jean-Charles Papin (29) uit Frankrijk is heel apart, met als ‘verbindingsofficier’ priester Bert Taeymans (85), die in het weekend nog altijd de eucharistie verzorgt in de Sint-Pauluskerk in Westmalle.

Yelena is afkomstig uit Spitak in Armenië, de stad die in 1988 kort na de val van het communistisch regime totaal verwoest werd door een aardbeving. Er vielen 25.000 doden. Twee jaar later werd Yelena er geboren. Er was armoede en iedereen rouwde nog.

In 2005 werd Bert Taeymans verzocht om drie weken als priester te komen werken bij de Zusters van Moeder Theresa in Spitak. De mensen leefden er nog altijd in containers in een nooddorp.

“De situatie greep mij aan. Twee dagen na mijn aankomst in Spitak werd ik aangesproken door een 14-jarig meisje dat mij verwelkomde. Dat was dus Yelena”, lacht priester Bert. ”Ze werkte als vrijwilligster bij de Zusters van Moeder Theresa. Yelena was een assertief en intelligent kind, dat zag je zo. Terug thuis ben ik met de groep Perspectief, de Sint-Paulusparochie en heel wat goede vrienden Hulp aan Spitak gestart. We houden activiteiten om geld in te zamelen. Op die manier konden we al een twaalftal jongeren uit Spitak laten studeren.”

Een van hen is Yelena. Ze haalde met succes haar master ‘Vertaler-Tolk’ (Engels, Armeens, Frans en Russisch) aan de universiteit van Yerevan. Daarna behaalde Yelena nog een bijkomende master aan de universiteit in Parijs. Daar leerde ze Jean-Charles Papin kennen. “Wat begon als vriendschap, groeide uit tot liefde”, vertelt eerwaarde Taeymans gisteren in feilloos Frans en Engels tijdens de trouwviering.

“Na mijn studies in Parijs, ben ik drie jaar terug naar Armenië gegaan. Jean-Charles en ik mailden en skypten veel. Hij had werk in Parijs, ik gaf les in Armenië”, vertelt de stralende bruid. “Onlangs zijn we voor de wet getrouwd in Armenië. Mijn kerkelijk huwelijk wou ik absoluut in Westmalle, met Father Bert als voorganger. Hij heeft zó veel voor mij betekend. Zonder hem en de mensen van de Sint-Paulusparochie had ik Jean-Charles nooit gekend.”