65 jaar geleden in stortbui getrouwd en nog altijd gelukkig samen

Schilde - Klaagt u al over de kwakkelzomer?

Dan moet u maar eens naar het briljanten paar Irma Van Camp (86) en Marcel Goossens (91) uit Schilde luisteren. Toen zij op 9 augustus 1952 trouwden, heeft het zes weken aan een stuk geregend. Het briljanten koppel heeft zes kinderen, dertien kleinkinderen en een tiende achterkleinkind op komst. Ze leerden elkaar op de kermis in Halle kennen. Irma was afkomstig van Oelegem, Marcel van Schilde.

Marcel deed altijd zware arbeid, eerst in de kolenhandel en later tot 1981 als havenarbeider. Hij moest toen stoppen door een ongeval maar had zijn pensioen zeker verdiend. Marcel reed vroeger nog veel met de auto voor de Chiro van Sinterklaas. Zo mocht hij jarenlang Sinterklaas en Zwarte Piet vervoeren. Irma werkte vroeger nog als dienstmeisje in Antwerpen.

Op de wereldkaart volgt Marcel de avonturen van zijn petekind Rob die al een jaar met de fiets op wereldreis is.