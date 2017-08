Recordaantal deelnemers aan Kastelenwandeltocht

Zandhoven - Wandelclub Sint-Amelberga brak zondag alle records in Zandhoven.

1.875 wandelaars stapten langs de mooie kasteeldomeinen van Groot-Zandhoven. Voor velen was het een mooi weerzien. Zoals voor André Obbels voor het Drijhoekhof in Pulle, het prachtig landhuis van de adellijke familie Le Grelle dat rond 1900 werd gebouwd. “Mijn moeder was hier nog dienstmeid. Als kind mochten we hier kastanjes komen rapen”, zegt André."De familie had hier vroeger in Pulle een kippenstal. Ook de Drijhoekhoeve en het witte pittoreske gebouw aan de overzijde van de Boudewijnlaan was van hen."

Viviane en Ingrid Van Laer, dochters van wijlen Louis Van Laer die de wandelclub destijds in de schoot van harmonie Sint-Amelberga stichtte, wandelden ook voor de eerste keer mee.

De eerste deelnemers stonden al om half zeven klaar, terwijl de inschrijvingen pas om acht uur begonnen. Er waren heel veel complimenten voor het parcours. Een wandelclub uit Schelle had de Kastelenwandeltocht cadeau gedaan aan alle leden van haar club. Ook een wandeling die normaal op hetzelfde moment in Lichtaart wordt georganiseerd maar nu niet plaatsvond, zorgde er voor dat er extra veel deelnemers waren dit jaar. Dat alles samen in combinatie met het ideale wandelweer, zorgde voor het groot succes. De bevoorraders moesten de hele dag rondrijden om op alle pauzeposten extra drank te voorzien. Ook de rijstpap en taarten waren allemaal verorberd.