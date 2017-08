Curieus denkt aan vrijwilligers Pniël

Zandhoven - Hoofd van de animatie Sacha Rymen (links) van woonzorgcentrum Pniël uit Pulderbos kreeg een cheque van 500 euro uit handen van Kurt Van Tendeloo en Hilde Bertels van cultuurvereniging Curieus.

Omdat Curieus stopt, schonk het zijn overblijvend werkingsgeld aan de 46 vrijwilligers (rechts) van Pniël. Die overhandiging gebeurde tijdens het tuinfeest in Hawaiaanse stijl. De vrijwilligers kunnen er samen een uitstap mee maken. “Ze verdienen dit echt, want zonder hen staan we nergens”, zeggen Sacha Rymen en directeur Patrick Van Damme van Pniël. “Ze helpen onbaatzuchtig in de cafetaria of gaan met de bewoners wandelen.” Normaal zouden ze met z’n allen binnenkort een uitstap met de pannenkoekenboot maken, “maar we kregen te horen dat de boot motorpech heeft en zich op de scheepswerf bevindt. Maar die uitstap komt er zeker en vast nog van.”

Extra vrijwilligers zijn altijd nog welkom om een handje toe te steken in woonzorgcentrum Pniël. “We kozen voor deze bestemming, omdat Curieus als cultuurvereniging toch ook dezelfde doelen beoogt als hetgeen de vrijwilligers hier doen voor de mensen”, legt Kurt Van Tendeloo uit. “We stoppen niet echt, maar gaan een tijdje in slaapmodus. Dan kunnen we onze overblijvende werkingsgelden beter een goede bestemming geven."