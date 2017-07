Zandhoven - Zaterdag 5 augustus kan u weer topveulens komen bekijken in Pulderbos.

Het BWP Gewest Broechem organiseert zaterdag 5 augustus het Antwerps Veulenkampioenschap op de terreinen van LRV De Dennenruiters aan de Kleinheide in Pulderbos. U kan er de hele dag gratis naar de betere jonge paarden en pony’s van de stamboeken BWP en BRp komen kijken. Ook de Brabo Award wordt uitgereikt. Het is hét fokkerij-evenement in de provincie Antwerpen.

