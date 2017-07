Topper: Yorben Verboven pakt al voor vierde maal Belgische titel triatlon

Zandhoven - Wie door de Grensstraat in Pulle rijdt kan er niet naast kijken. Yorben Verboven (18) is voor de vierde keer Belgisch kampioen triatlon geworden. De familie versierde het huis met rode, gele en zwarte ballonnen en de driekleur wappert aan de voordeur.

"Er was weer niks tegen te doen, Yorben is voor de 4de x Belgisch kampioen", staat op het spandoek. "Wij vinden dit heel knap, is het WK de volgende stap?" Yorben, die in november negentien jaar wordt, finishte in minder dan een uur. Met zijn tijd van 57 minuten en 52 seconden was hij de snelste bij de junioren. In 2011, 2013 en 2015 werd Yorben ook al Belgisch kampioen triatlon. Alleen de bekende proftriatleet Bert Jammaer deed het de Pullenaar ooit voor om in alle jeugdcategoriën de Belgische driekleur te veroveren. Dat belooft dus voor de toekomst van de beloftevolle student Elektromechanica aan de Thomas More Hogeschool die uitkomt voor het team KTT/Zamaro Wilier.

“Het BK vond zaterdag plaats in Sint-Laurijns”, vertelt Verboven. “We moesten 750 meter zwemmen in de Boerenkreek, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen. Na het zwemonderdeel zat ik 30 seconden achter de koploper. Tijdens het fietsen ben ik met een groepje naar de koploper gefietst. Het lopen is traditioneel mijn sterkste punt. Bij de wissel na het fietsen ben ik meteen aan kop beginnen lopen en legde ik het tempo hoog, zodat ik op het einde een comfortabele voorsprong van twintig seconden had. Ik heb echt kunnen genieten van die laatste 500 meter, zonder te moeten sprinten of achteruit kijken.”

De trainer van Yorben is Jo Smolders van Zamaro Wilier uit Pulderbos.

Geniet op de fotoreeks van de metamorfose van deze uitzonderlijke Zandhovense sportman van 12-jarige guitige schooljongen tot de lange pezige atleet die hij op zijn 18de geworden is. Het zijn foto's die vader Geert ons bezorgde van zijn BK-podia in 2011, 2013, 2015 en nu in 2017. (kma)