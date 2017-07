De Bergen Zuid viert 22ste straatfeest

Zandhoven - Zaterdag vond het 22ste straatfeest in De Bergen Zuid in Zandhoven (het gedeelte over de Vierselbaan) plaats.

Sinds 1995 is dit geburenfeest nog maar één maal uitgesteld geweest wegens een plots overlijden. Nieuwe buren werden weer voorgesteld aan elkaar.

Een 45-tal volwassenen en kinderen was present voor de nodige drank, een lekkere barbecue en nagerechten in overvloed.

De kinderen konden ravotten op de volledig afgesloten straat en de organisatie had gretig gebruik gemaakt van de 125 euro geschonken door de gemeente.