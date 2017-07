Fietstocht met proevertjes lokt veel volk naar Hooidonk

Zandhoven - Het was zondagochtend al behoorlijk druk in domein Hooidonk voor de start van de fietstocht Komdispruuvebaosmoemoe van Land van Playsantiën. Ditmaal stond het luik Zoersel-Zandhoven op het programma. De vertrekkers kregen er hun eerste proevertje geserveerd onder de zomereiken in de gezellige zomerbar van Hooidonk.

Zondagnamiddag worden de passerende fietsers in Hooidonk zelfs vergast op een optreden van The Gray Ones. De fietstochten leiden je langs mooie stukjes van het Land van Playsantiën. Ook worden er proevertjes en animatie voorzien. De windmolen van Pulderbos vormt ook een halte.



Aan het fanfarelokaal van De Lindekring in Zoersel kan er eveneens vertrokken worden vandaag.