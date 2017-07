Vera van Viersel Waterski Club voorzitter op WK in Seattle

Zandhoven - In Seattle gingen gisteren de wereldkampioenschappen waterskiracen van start. Juryvoorzitter is niemand minder dan Vera Van den Bossche van de Viersel Waterski Club.

Dat Vera Van den Bossche, de vaste secretaris en pr-vrouw van Viersel Waterski Club, deze eer krijgt is niet zo verwonderlijk. “Ik ben al sinds 1978 internationaal jurylid en was de voorbije decennia bijna op alle wereldkampioenschappen present”, laat Vera vanuit het Amerikaanse Seattle weten. “De World Racing Council heeft mij nu gekozen als verantwoordelijke voor het wedstrijdverloop.”

De wereldkampioenschappen waterskiracen vinden nog tot 6 augustus plaats in Seattle. Veel landgenoten zal Vera er niet tegen het lijf lopen, want er komt maar één Belg aan de start, en jammer genoeg geen lid van Viersel Waterski Club. Onze nationale eer moet worden hoog gehouden door de 33-jarige Melselenaar Steven Van Gaeveren.

“Wij zijn heel fier op Vera”, reageert Luc Van Mechelen, die zich vooral bezighoudt met de jetski-afdeling binnen de Viersel Waterski Club. “Ze kent alle wedstrijdwaterskiërs van de hele wereld. Af en toe zegt Vera dat ze wil stoppen omdat ze al een dagje ouder wordt, maar wij weten dat ze dat niet kan. Ze is veel te fanatiek.”

“Het is goed dat er nog mensen zijn zoals Vera, die zich zo voor het wedstrijdgebeuren in het waterskiracen, dat onder druk staat door de toenemende onkosten, blijven inzetten. Onze club is een echte sportclub.”

Ook Monica Roefs, uitbaatster van de cafetaria, is trots. "Wij kennen Vera als een echte globetrotter."

(kma)