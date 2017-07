Derde CO2-café van energiecoöperatie Zonnewind met aandacht voor windturbines

Zandhoven - Energiecoöperatie Zonnewind organiseert op 10 augustus haar derde CO2-café, dat deels in het teken van windturbines zal staan. De energiecoöperatie heeft ook haar standpunt verspreid over de aanvraag van windturbines van W-Kracht.

Ten laatste op 29 juli moet het schepencollege van Zandhoven een advies verlenen inzake de omgevingsvergunningsaanvraag voor twee windturbines die de ­firma W-Kracht indiende voor ­Waterschap en Bisschoppenbos in Viersel. Vanuit de bevolking werden 888 bezwaarschriften ingediend. Het is de provincie die zal beslissen over de vergunning.

Energiecoöperatie Zonnewind uit Zandhoven is zelf samen met Ecopower al langer bezig om de mogelijkheid tot het plaatsen van drie windturbines naast het kanaal in het gehucht Nederviersel (Pulle) te onderzoeken.

Zonnewind heeft nu zelf een mededeling verspreid met betrekking tot het project van W-Kracht.

“Er is heel wat commotie ontstaan, wat resulteerde in de oprichting van een actiecomité tegen het project. Logisch, want een windturbine heeft een hele impact op onze leefomgeving. En we voelen ons allen ook op snelheid gepakt door de timing van het hele gebeuren”, stelt Danny ­Gladines van Zonnewind. “Maar we zijn ervan overtuigd dat we iets moeten doen tegen de klimaatverandering. (...) En we gaan dat ook lokaal moeten doen.”

“Uiteraard moet de lokale hinder wel draaglijk zijn. De slagschaduw lijkt ons de belangrijkste kandidaat om voor mogelijke overlast te zorgen. De uitbater dient zich aan de wettelijke normen te houden. Een ­coöperatie als Zonnewind kan daarbij een cruciale rol spelen. Als groep heb je altijd meer slagkracht.”

“Belangrijk in het verhaal lijkt ons ook dat we kunnen parti­ciperen in het project. Dat die molens voor een stuk van ons worden en een deel van het financieel rendement bij ons blijft.”

“Dat laatste kunnen wij als lokale gemeenschap zeker doen, samen met de gemeente en alle betrokken partijen: de rollen omdraaien en zelf een locatie waar we als gemeenschap kunnen achterstaan voorstellen aan de projectontwikkelaars.”

Tijdens het CO2-café, dat op 10 augustus om 19.30u in De ­Populier plaatsvindt, geeft Tom ­Willems van Ecopower een stand van zaken van de voorbereidende fase van de windturbines in ­Nederviersel. Verder wordt ook het eerste voltooide project met de zonnepanelen op de ruiterhal van LRV Pulderbos voorgesteld.