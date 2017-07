K Massenhoven VC hoopt dat ze alsnog derde damesploeg kan inschrijven

Zandhoven - Damesvoetbal zit in de lift: dat ondervinden ze ook bij K Massenhoven VC. 48 meisjes zijn er ingeschreven. Genoeg voor een derde ploeg, maar die krijgen ze voorlopig niet.

WEURO 2017, het Europees kampioenschap damesvoetbal, start morgen, zondag, in Nederland. De jongste weken doken er overal interviews op met onze eigen Red Flames. Die verhoogde aandacht en populariteit zorgen er nu voor dat K. Massenhoven V.C. met een luxeprobleem kampt.

“Op de valreep meldden zich nog heel wat meisjes aan bij onze club”, zegt voorzitter Guido Van de Velde. “Daardoor zitten we nu met 48 dames en er komt er zelfs misschien nog eentje bij. We hebben nu negentien nationale en 29 provinciale speelsters. Om al die meisjes wedstrijdkansen te geven, willen we heel graag nog een derde ploeg inschrijven in vierde provinciale. We hebben al een ploeg in eerste nationale A en een ploeg in provinciale.”

Op 3 juli belde K. Massenhoven V.C. naar het Provinciaal Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), met de vraag of ze nog een derde damesvoetbalploeg kon inschrijven.

“Normaal sluiten die inschrijvingen eind mei, maar in het verleden was het nooit een probleem om later nog een ploeg in te schrijven”, zegt ondervoorzitter Goswin De Smet. “De competitie voor de dames in vierde provinciale start pas in september. Op 4 juli kregen we echter het antwoord dat we geen ploeg meer konden inschrijven, omdat de reeks met zestien ploegen al volzet was.”

Na de weigering onderzocht K. Massenhoven V.C. of ze nog een damesploeg in een liefhebbersverbond kon inschrijven. Maar ook dat was niet mogelijk. “Damesvoetbal wordt volop gepromoot. Daarom hopen we op wat flexibiliteit. Veel meisjes melden zich hier aan omdat ze weten dat Massenhoven een rijke traditie in damesvoetbal heeft. En we hebben zelf ook veel moeite gedaan.”

K. Massenhoven V.C. heeft alle meisjes al ingeschreven en betaalt dus ook een verzekering voor hen. “De KBVB stelt nu voor dat we enkele meisjes een tijdelijke transfer geven naar een andere club waar ze meisjes tekort hebben. Maar je begrijpt dat we hen liever bij ons houden. We willen met hen aan de toekomst bouwen.”

Helena Gurny (16) uit Vremde, die bij Massenhoven speelt, is al opgeroepen als jeugdinternational voor de Red Flames.