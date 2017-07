"Het weerbericht ziet er goed uit voor Mumoza zondag"

Zandhoven - Mumoza (Muziek Molen Festival), het gratis festival aan de windmolen van Pulderbos, staat de komende twee zondagen in het teken van respectievelijk funk en tribute. De opbrengst gaat naar een geitjesproject in Kenia.

Zondag 16 juli speelt om 14u eerst de Lierse band The Vibes met als echte rock chick Xenia Geysemans. Deze opvallende frontvrouw is in het dagelijks leven godsdienstwetenschapper en pastoraal werkster in het Revalidatiecentrum Pulderbos. Na The Vibes volgen de Limburgse ambiancemakers van Funky D en M.I.A uit Oelegem.

Zondag 23 juli staat in het teken van tributebands met het Zandhovens Radio Tennessee, The Beatles By Girls en Diamonds on the Rocks.

“Dit jaar kozen we als goed doel het geitjesproject van Inge Peers en Inge Sprangers in Kenia”, zegt bezieler Ludo Konings. “Dreamteam zorgt voor kinderanimatie. Deze zondag is er al een luchtkussen en kunnen kinderen banners inkleuren rond de catwalk voor het podium. De meeste kinderanimatie zal er op 23 juli zijn.”

Wie honger krijgt, kan terecht bij Bart Hellemans en Erika Triki in Het Molenhuis. “We gaan net als vorig jaar een barbecue houden en er worden ook hamburgers verkocht”, vertelt Erika. “Buiten op het terras kan je ook nog terecht in onze gelegenheids-cocktailbar. Een deel van de opbrengst van de cocktails gaat naar het goed doel dat Mumoza steunt.”

Zondag zien de weerkaarten er alvast goed uit. "Gelukkig, want we hebben als vzw weinig reserves en goed weer is cruciaal voor een volle molenweide", zegt Ludo Konings.