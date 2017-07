Zandhovense cultuurvereniging oogst applaus in Westouter

Zandhoven - De Zandhovense vereniging voor kunst en cultuur CalamArts vzw nam deel aan Spots op West in Westouter, een klein dorp aan de Franse grens in de Westhoek.

‘Spots op West’ vond plaats van 6 – 9 juli 2017 in Westouter, een regio met één en al natuur, rust, West-Vlaamse heuvels en de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog.

Dit jaar was het de vijftiende editie van het charmante amateurtheaterfestival georganiseerd door Opendoek vzw, de koepelorganisatie voor het amateurtheater in Vlaanderen.

Spots op West staat voor locatietheater: tientallen groepen spelen een voorstelling in een theaterzaal, loods, schuur, stal, kerk, crypte, café, feestzaal of in open lucht.

CalamArt vzw bracht daar, in de crypte van de kerk, haar programma ‘Vergeten Poëten’, een voordracht van 22 gedichten gewijd aan poëten die we haast vergeten zijn, een optreden dat bijzonder gesmaakt werd door de aanwezige poëzieliefhebbers.